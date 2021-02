WEC: Jim Glickenhaus satisfeito com o primeiro teste

A Scuderia Cameron Glickenhaus levou o seu Hypercarro para a pista e o resultado do teste é positivo.

O chefe da Glickenhaus, Jim Glickenhaus, revelou que o foco no primeiro dia era a calibração da eletrónica do carro antes do início do funcionamento prolongado no segundo dia.

“No primeiro dia tivemos de trabalhar no software, o que foi complicado porque com COVID nem o pessoal da Bosch nem Xda trac [responsáveis pela eletrónica e caixa de velocidades do carro] podiam viajar e tivemos de estabelecer linhas de dados remotas“, disse ele à Motorsport.com.

“Mas na sexta-feira continuámos a dar voltas. Romain Dumas disse-me que esteve envolvido com fabricantes maiores do que nós que não conseguiam fazer quatro voltas em dois dias. Só fizemos 20 voltas no primeiro dia, mas concluímos cerca de 100 no segundo dia”, disse ele. “Conseguimos testar tudo o que era necessário, como a embraiagem e o controlo de arranque , e fizemos um bom trabalho de preparação”.

Glickenhaus explicou que o primeiro teste do carro teve de ser adiado a partir do início de Fevereiro, como resultado de atrasos na chegada de peças causadas pela crise mundial de saúde, bem como Brexit. Este atraso implica que a equipa não estará presente na jornada inaugural do campeonato que terá como palco o Autódromo Internacional do Algarve.

“É muito importante que acertemos o carro para que quando começarmos a correr esteja ao melhor nível, porque uma vez homologado fica bloqueado durante cinco anos”, disse ele. “Estou a apostar a longo prazo, especialmente agora que a Ferrari disse que correr em 2023. Nada me vai fazer mais feliz do que ir correr com a Ferrari nas 24 Horas de Le Mans em 2023, mas quero ter a certeza de ter o melhor carro possível”.

Glickenhaus está a planear um teste de alta velocidade em Monza no início de Março e depois um teste de resistência de 30 horas no circuito de Aragão, em Espanha, em meados de Abril.

A equipa pretende que o carro esteja pronto a tempo da segunda ronda do ano, em Spa, no mês de maio.