WEC: Jenson Button anunciado na JOTA | AutoSport

Era o último piloto que faltava para a época 2024. Jenson Button foi hoje anunciado como piloto da Hertz Team JOTA. O campeão do mundo de F1 regressa assim ao WEC.

Button irá ser colega de equipa de equipa de Phil Hanson e Oliver Rasmussen no Porsche 963 #38 da equipa. O segundo Porsche da equipa já tinha a tripulação definida com Will Stevens, Norman Nato e Callum Ilott a serem as estrelas do Porsche #12.

Este regresso ao WEC marca o regresso de Button, que competiu pela última vez na Super Season de 2018-19 com a SMP Racing. No início deste ano, fez parte da Garage 56, apoiada pela Nascar, durante as 24 Horas de Le Mans e também competiu em Petit Le Mans, ronda de encerramento da época da IMSA, em outubro, tendo experimentado pela primeira vez as máquinas do Porsche 963 (geridas pela JDC-Miller). A primeira ronda da temporada de 2024 do FIA WEC tem lugar em Doha (Qatar), de 1 a 2 de março.

Jenson Button: “Estou entusiasmado por correr com a Hertz Team JOTA no Campeonato do Mundo de Resistência de 2024, juntamente com os meus colegas de equipa Oliver Rasmussen e Phil Hanson. Ambos já têm muita experiência em corridas de resistência e isso é fundamental. As corridas de resistência têm a ver com trabalho de equipa e não há melhor equipa do que a Hertz Team JOTA para enfrentar os grandes fabricantes de hipercarros. Já estou ansioso pela primeira corrida no Qatar, mas também sei que há muito trabalho a fazer para chegarmos preparados.”

Foto: IMSA – Richard Dole