WEC: Jenson Button abandona a JOTA no final da época

Jenson Button não continuará a competir a tempo inteiro no Campeonato do Mundo de Resistência com a Jota Cadillac em 2026. O Campeão de F1 de 2009 decidiu afastar-se devido a uma agenda lotada — incluindo o seu trabalho como comentador da Sky F1 — e ao desejo de passar mais tempo com a família. Button reforçou que não vai pendurar o capacete e tem como plano correr em part time no próximo ano, embora não tenha confirmado se isso incluirá um regresso à NASCAR.

A saída de Button marca a única mudança esperada na formação de pilotos da Jota para 2026, de acordo com o chefe da equipa, Sam Hignett. Um substituto não será anunciado até depois da final da temporada do WEC no Bahrein, em novembro deste ano.

A carreira pós-F1 de Button abrangeu várias séries, incluindo Super GT (onde conquistou o título em 2018), British GT, IMSA, Extreme E e Nitro Rallycross. A sua passagem pela Jota em 2024-25 marcou o seu primeiro programa completo de corridas desde 2019.