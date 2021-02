WEC, Jean Todt: “É uma grande notícia para o desporto automóvel”

A Ferrari está de regresso a Le Mans, e o presidente da FIA, Jean Todt, está muito feliz: “O anúncio do compromisso da Ferrari com o Campeonato Mundial de Enduro da FIA com uma entrada em Le Mans Hypercar a partir de 2023 é uma grande notícia para a FIA, a ACO e o mundo mais vasto do desporto automóvel. Acredito no conceito de Hipercarros relevantes para as estradas que competem no Mundial de Endurance da FIA e nas 24 Horas de Le Mans. Estou ansioso por ver esta lendária marca a assumir este ambicioso projeto”.