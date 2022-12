WEC, Jean-Éric Vergne: “Só a experiência pode resolver estes problemas” | AutoSport

A Peugeot lançou este ano às feras o seu novo “leão de competição”. O 9X8 é a aposta arrojada da marca francesa para regressar ao topo das corridas de endurance, especialmente em Le Mans, cuja edição centenária de 2023 aumenta o apetite das marcas. Mas as primeiras corridas não têm sido livres de problemas de fiabilidade.

Apesar do 9X8 já ter mostrado potencial, ainda falha em aspetos fundamentais das corridas de endurance, como a fiabilidade. Foi mesmo por isso que a Peugeot quis fazer “meio campeonato” este ano, com a presença em três provas para colocar a sua máquina à prova,

Algumas fragilidades têm sido colocadas a nu, mas Jean-Éric Vergne considera que é normal numa primeira fase este tipo de problemas. São esses problemas que vão dar ensinamentos à equipa e tornar o carro mais fiável:

“Não creio que haja uma única equipa na história das corridas de endurance que não tenha tido problemas de fiabilidade”, disse Vergne à Motorsport.com. “Cada vez que fazemos testes de resistência, uma peça parte. Infelizmente acontece, mas uma vez que se parte, compreendemos porque partiu, mudamo-la, e nunca mais voltará a acontecer. Mas quantas partes tem um carro deste tipo? Há muitas coisas que podem correr mal, entre a eletrónica, o motor dianteiro, a bateria, o motor de combustão, a bomba de combustível… Há apenas uma coisa a fazer: fazer o máximo de quilómetros possível, e depois chega-se a um ponto em que todas as peças que correm o risco de partir se partiram e são modificadas. Chega-se a um carro realmente robusto que nunca mais terá problemas. Só a experiência pode resolver estes problemas, não há mais nada. Mas quando se vêem as nossas primeiras corridas, o número de vezes que tivemos de parar em comparação com o presente, o progresso é enorme. Quando chegarmos a Le Mans, teremos tido muito corridas. Os problemas de fiabilidade serão resolvidos, isso é certo”.

“Não creio que a Peugeot venha a um campeonato para não se dar os meios para vencer em Le Mans”, disse o francês. “Eu também não teria ido a esta equipa se não achasse que havia todas as hipóteses de ganhar. Agora, não estou a dizer que vai ser fácil; vai ser extremamente difícil, ainda temos muito trabalho a fazer. Esta semana vou pilotar; estamos a fazer testes de resistência durante três dias durante a semana de Natal. A motivação é realmente enorme nesta equipa, é um grande projeto. Penso que temos alguns passos a dar para podermos dizer que vamos lutar pela vitória em Le Mans.”