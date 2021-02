WEC, Jean-Éric Vergne – “Não vejo a hora de conduzir o nosso Hypercar”

Jean-Éric Vergne, ou JEV, como é conhecido no mundo das corridas, é o homem “da casa” no projeto WEC da Peugeot. Já duas vezes campeão de Fórmula E pela DS, irá agora assumir um novo projeto dentro do grupo PSA e tentar vencer Le Mans, uma das maiores ambições para qualquer piloto francês:

“É uma sensação mágica que a Peugeot, como construtor francês, e eu, um piloto francês, estejamos empenhados em Le Mans. Sempre soube que queria correr nas 24 Horas de Le Mans. A primeira vez que conduzi um monolugar foi em Le Mans, na Fórmula Campus. Lembro-me de estar frente à enorme tribuna e sentir-me tão pequenino. Quando estive na Filière, um pouco mais tarde, fui apenas assistir. Lembro-me de ficar surpreendido e dizer: “Quero ganhar esta corrida um dia.” Não vejo a hora de conduzir o nosso Hypercar!

“Normalmente, nos monolugares, lutamos contra os nossos companheiros de equipa e com os restantes pilotos. Já as provas de endurance aproximam os pilotos ao longo da temporada ou mesmo durante toda a nossa carreira… e quem sabe onde estaremos daqui a 10 anos. Mas teremos partilhado uma enorme aventura e essa experiência une as pessoas para sempre.“