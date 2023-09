WEC, Japão, Félix da Costa: “Continuar a evoluir o nosso carro” | AutoSport

António Félix da Costa está de regresso ao WEC para a penúltima ronda do ano, para defender as coras da Hertz Team JOTA no Porsche 963 da equipa privada. Félix da Costa chega a uma das pistas preferidas dos pilotos para continuar o trabalho de preparação da equipa para a próxima época.

Para este fim-de-semana, nas 6 horas de Fuji, Japão, o objetivo passa por “continuar a evoluir o nosso carro. Temos estado cada vez mais fortes e cada vez mais temos entendido o potencial do nosso Porsche. Obviamente lutamos contra equipas oficiais, que estão na máxima força aqui representadas, mas a Hertz Team JOTA tem mostrado a sua força e vamos continuar focados em evoluir e preparar da melhor forma o ano 2024, visto que este ano foi, no fundo, um ano zero do projeto. Estamos motivados e com vontade de entrar em pista nesta pista espetacular, onde os fãs são de facto únicos, com uma paixão enorme”.

A qualificação está marcada para sábado. No domingo disputa-se a corrida, com duração de 6 horas. com transmissão em direto no Eurosport 2 a partir das 02h30 (madrugada de sábado para domingo) até às 09h30.