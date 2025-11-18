WEC: Jamie Chadwick piloto de reserva da Genesis Magma Racing

Jamie Chadwick fará história na próxima época ao tornar-se a primeira mulher a assumir funções de piloto de reserva na categoria Hypercar do Mundial de Resistência (WEC). A britânica reforça o projeto da Genesis Magma Racing, ampliando igualmente o seu papel no desenvolvimento técnico do programa.

Tricampeã da W Series e atualmente comentadora de Fórmula 1 na Sky Sports, Chadwick tornou-se recentemente apenas a segunda mulher a pilotar um Hypercar, após completar os seus primeiros quilómetros ao volante do GMR-001 num teste em Magny-Cours, França.

Além das novas responsabilidades no WEC, continuará a competir em 2026, embora o programa desportivo para a próxima época ainda não tenha sido anunciado. Em 2024, integrou a equipa IDEC Sport no European Le Mans Series (ELMS), com a qual conquistou três vitórias e terminou o campeonato no terceiro lugar absoluto.

Para a próxima temporada, Chadwick assumirá um papel central no desenvolvimento do Hypercar da Genesis Magma Racing, contribuindo para a evolução do projeto enquanto aprofunda competências técnicas que considera transferíveis para outras categorias.

Officially the Genesis Magma Racing Reserve Driver for the 2026 @FIAWEC season! 🙌 My first experience of testing the GMR-001 Hypercar was special and excited to spend as much time as I can behind the wheel of it around my racing programme next year 💪 pic.twitter.com/giCHBSfqkE — Jamie Chadwick (@JamieChadwick) November 18, 2025

“É extremamente especial participar no desenvolvimento do GMR-001 Hypercar. É mais um passo na minha carreira e algo de que me orgulho muito”, afirmou Jamie Chadwick. “Tornar-me piloto de reserva na categoria Hypercar aproxima-me do meu objetivo final. Terei mais oportunidades de testar e conduzir, algo que quero aproveitar ao máximo.”

Sobre o impacto do novo desafio na sua evolução, acrescentou: “O papel de desenvolvimento pode também ajudar bastante na minha pilotagem. Apesar de o Hypercar ser um grande salto em termos de complexidade, muito do que aprendo pode ser aplicado a outras séries.”

Recordando o primeiro teste, destacou: “Os meus primeiros quilómetros no GMR-001 foram incríveis. É um carro impressionante, muito rápido em linha reta e com inúmeros sistemas disponíveis para o piloto. É um carro fantástico de conduzir e uma equipa extraordinária da qual fazer parte”.