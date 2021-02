WEC, James Glickenhaus: “Alguém acredita que um LMDh pode vencer as 24h de Le Mans?”

A Glickenhaus vai entrar no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) este ano, com dois carros na classe dos LMH (o Glickenhaus 007 LMH). Para o fundador da equipa, James Glickenhaus, o ACO não vai deixar que os carros da categoria LMDh sejam vencedores à geral na prova mais importante do calendário de resistência, as 24h de Le Mans.

Em declarações ao motorsport-total.com, Glickenhaus questionou: “Alguém acredita que um LMH ganhará as 24h de Daytona? Ou o contrário, um LMDh a vencer as 24h de Le Mans, mesmo com BoP?”.

“Com a junção dos LMDh, será muito difícil equilibrar isto com os hipercarros. Em Le Mans, estes os LMH serão muito mais rápidos”, afirmou Glickenhaus.

“A convergência [WEC/IMSA] é um bom objetivo. Antigamente, corrias com o mesmo carro em Le Mans, Daytona, Watkins Glen e Sebring. Hoje há a divisão entre o IMSA e o WEC e não se podem correr com os mesmos carros em Daytona e Le Mans. Para ser honesto, sinto que a convergência deveria ter sido o objetivo desde o início, mas não estava destinado”, acrescentou Glickenhaus.