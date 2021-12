WEC: Jaguar interessada no regresso a Le Mans, mas não no imediato | AutoSport

Não deverá ser a curto prazo, mas a Jaguar está interessada em voltar a Le Mans. A marca britânica criou agora uma divisão dedicada ao desporto motorizado e a expansão para outras categorias está agora em cima da mesa.

Não é expectável que a Jaguar se interesse de imediato noutra competição, além da Fórmula E com a marca agora voltada para os elétricos e a mobilidade sustentável. Mas com a criação de uma divisão dedicada ao desporto motorizado, outros planos podem surgir.

“O nosso novo CEO Thierry [Bollore] e eu tivemos uma conversa em torno da estruturação do desporto motorizado, para nos certificarmos de que ela realmente é transversal a toda a organização”, disse James Barclay, chefe de equipa da Jaguar na Fórmula E e agora diretor da recém criada divisão, à The Race.

“Temos agora uma área de especialização em crescimento real com a equipa, por isso o que fizemos foi criar uma nova divisão que é a Jaguar Land Rover Motorsport, que obviamente tem uma responsabilidade em ambas as marcas, Jaguar e Land Rover. O que isto significa é que podemos aproveitar ao máximo a nossa atividade nas corridas como plataforma para promover a nossa marca Jaguar com o nosso programa de Fórmula E”.

A Jaguar tem uma ligação especial com Le Mans e com a criação de uma divisão dedicada ao desporto motorizado surge sempre a inevitável pergunta para uma marca agora com um projeto potencialmente mais abrangente. Será que a Jaguar regressa a Le Mans? A porta está aberta, mas ainda não há data ainda para que tal possa acontecer:

“Uma parte importante do meu papel é garantir que estamos a acompanhar os desenvolvimentos no desporto”, disse Barclay. “Estamos empenhados na Fórmula E. Mas é importante que também olhemos para outras oportunidades que possam acontecer”.

“No caso de Le Mans, o que é interessante são os desenvolvimentos com o hidrogénio como sendo uma classe com potencial para ganhar à geral. Há mais trabalho a ser feito, uma vez que esses regulamentos estão na realidade numa fase relativamente precoce. Mas todas estas são áreas em que estamos absolutamente interessados em ver o que se está a desenvolver e o que se está a moldar. O que é importante é que estamos à mesa a compreender como é que essas áreas estão a evoluir”.

Não se espera ver a Jaguar a competir com motores de combustão pois essa não é a vontade da marca, mas com a evolução de novas competições elétricas ou a hidrogénio, não é agora de descartar a entrada da Jaguar em outras competições no futuro.