WEC: Jacques Villeneuve substituído para as 24 Horas de Le Mans | AutoSport

A Floyd Vanwall Racing Team confirmou hoje que Tristan Vautier estará aos comandos do hipercarro Vanwall Vandervell 680 Gibson, deixando de fora Jacques Villeneuve na edição centenário das 24 Horas de Le Mans.

O piloto canadiano dividiu o carro nas primeiras três provas da temporada com Esteban Guerrieri e Tom Dillmann, mas não vai conduzir o hipercarro na próxima corrida do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), afirmando o dono da equipa, Colin Kolles, que Villeneuve não está preparado para as 24 Horas de Le Mans.

Em declarações à publicação Sportscar365, Kolles explicou que o piloto canadiano será pai no início de junho e que não podem arriscar com a falta de preparação de Villeneuve para uma corrida tão importante.

Vautier tem muita experiência no IMSA e atualmente integra a tripulação de um dos Oreca da Algarve Pro Racing no European Le Mans Series.

Foto: FocusPackMedia/Marcel Wulf