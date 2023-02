WEC: Isotta Fraschini mostrou o Tipo 6 Competizione | AutoSport

É mais um carro que deverá estar presente ainda este ano na grelha do WEC. A Isotta Fraschini apresentou ao mundo o seu novo Tipo 6 Competizione. A marca pretende ter o carro a competir ainda este ano.

O Hypercar foi produzido pelos italianos da Michelotto Engineering, enquanto os alemães da HWA serão os responsáveis pelo motor V6 de três litros, Twin Turbo e a Williams Advanced Engineering fornecerá o sistema híbrido completo. A Isotta Fraschini terá a Vector Sport do seu lado para dar apoio no programa desportivo. A Vector Sport fez a sua estreia no WEC em 2022 na classe LMP2, tendo como ponto alto da temporada o pódio nas 6 Horas de Monza, com o protótipo a ser pilotado por Sébastien Bourdais, Ryan Cullen e Nico Müller. O diretor da Isotta Fraschini Milano, Claudio Berro clarificou que “dos vários parceiros possíveis com que estivemos em contacto, todos de alta qualidade, era importante para nós encontrar rapidamente uma unidade clara com os nossos objetivos. A experiência da Vector Sport nos LMP2 durante a época de 2022 foi um ponto importante, e nos próximos dias apresentaremos a candidatura para a entrada na FIA”.

Hoje, Berro falou na apresentação do novo carro:

“Hoje, estamos exatamente onde previmos há quatro meses quando anunciámos que o Isotta Fraschini estaria de volta e que o faria, segundo a tradição, com um carro de corrida. O LMH Tipo 6 Competizione está agora na sua configuração completa e real, e a intenção para a temporada 2023 continua a ser competir no WEC, corrida a corrida, logo que o carro seja homologado pela FIA. Entretanto, estaremos a acumular quilómetros juntamente com a Vector Sport para estarmos prontos o mais depressa possível”.