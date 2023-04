WEC: Isotta Fraschini já foi para a pista | AutoSport

O Tipo 6 Competizione da Isotta Fraschini já foi para a pista. A nova máquina para o WEC fez os primeiros quilómetros no traçado de Vallelunga.

O Hypercar foi produzido pelos italianos da Michelotto Engineering, enquanto os alemães da HWA serão os responsáveis pelo motor V6 de três litros, Twin Turbo e a Williams Advanced Engineering fornecerá o sistema híbrido completo. A Isotta Fraschini terá a Vector Sport do seu lado para dar apoio no programa desportivo.

Here… we… GO! 😃

The #IsottaFraschini #Tipo6Competizione is out in #Vallelunga for its first ever in-and-out lap.



Obviously it was very quick, but engineers need to know EVERYTHING from the driver and download all the datas to check if the car is working correctly. pic.twitter.com/UpWWGKC1Z7