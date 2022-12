WEC: Isotta Fraschini e Vector Sport com projeto Hypercar em 2023 | AutoSport

A Vector Sport anunciou uma nova parceria técnica e desportiva com a Isotta Fraschini para desenvolver uma equipa de fábrica para a classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) em 2023, estando a candidatura em análise pelo promotor da competição. O plano da nova parceria é participar no WEC em 2023 na terceira ronda em Spa-Francorchamps no final de abril, após os testes ao novo Hypercar híbrido terminarem em fevereiro.

A Vector Sport fez a sua estreia no WEC em 2022 na classe LMP2, tendo como ponto alto da temporada o pódio nas 6 Horas de Monza, com o protótipo a ser pilotado por Sébastien Bourdais, Ryan Cullen e Nico Müller. O diretor da Isotta Fraschini Milano, Claudio Berro clarificou que “dos vários parceiros possíveis com que estivemos em contacto, todos de alta qualidade, era importante para nós encontrar rapidamente uma unidade clara com os nossos objetivos. A experiência da Vector Sport nos LMP2 durante a época de 2022 foi um ponto importante, e nos próximos dias apresentaremos a candidatura para a entrada na FIA”.

O Hypercar deverá ser produzido pelos italianos da Michelotto Engineering, enquanto os alemães da HWA serão os responsáveis pelo motor V8 de três litros e a Williams Advanced Engineering fornecerá o sistema híbrido completo.

A Vector Sport e Isotta Fraschini podem então juntar-se à Peugeot, Porsche Penske Motorsport, JOTA e Proton Competition (ambas em Porsche 963 privados), Chip Ganassi Racing Cadillac, AF Corse Ferrari e Glickenhaus na classe Hypercar do WEC em 2023.

Foto: Twitter Isotta Fraschini Milano