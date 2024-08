WEC: Isotta Fraschini desiste do resto da temporada

O construtor italiano Isotta Fraschini tomou a decisão de retirar Hypercar Tipo 6 LMH n.º11 das restantes corridas da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC).

A decisão da estrutura tem efeito imediato, o que significa que a equipa não irá competir nas três últimas rondas da temporada, incluindo a corrida do início de setembro, a Lone Star Le Mans, no Circuito das Américas, as 6 Horas de Fuji e 8 Horas do Barém.

Apesar da sua estreia no campeonato no início deste ano, a Isotta Fraschini interrompeu a temporada quando, curiosamente, o carro já estava a caminho de Austin, onde estava programado para participar na sexta ronda do campeonato.

Em comunicado, a estrutura confirmou a desistência, “uma vez que já não existe a possibilidade de continuar a parceria com a equipa francesa Duqueine”.

O diretor de ‘motorsport’ e diretor-executivo da Isotta Fraschini, Miguel Valldecabres, assumiu que todos esttão “orgulhosos dos resultados alcançados na nossa época de estreia” e que “competir no WEC foi uma honra e uma experiência incrível, com as 24 Horas de Le Mans como ponto alto. Esta decisão muito difícil não foi tomada de ânimo leve, mas permite-nos aproveitar as nossas experiências, promovendo o crescimento da nossa marca e o desenvolvimento dos nossos produtos, tanto no mercado da competição como no dos hipercarros. Como um novo construtor com grandes ambições, não continuar no WEC em 2024 é uma obrigação estratégica para preservar os nossos recursos e assegurar a continuidade do nosso projeto”.

A retirada marca um fim prematuro para o que era inicialmente um regresso emocionante ao desporto motorizado de alto nível para a histórica marca italiana. “Apesar deste difícil revés, estamos entusiasmados com o que nos espera no futuro”, acrescentou Valldecabres. “A nossa viagem como marca de alto desempenho continua e estamos ansiosos por atingir novos patamares.”