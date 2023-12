WEC: Isotta Fraschini contente com os dois dias de testes no Estoril | AutoSport

A Isotta Fraschini esteve no Circuito do Estoril para o primeiro teste com a Duqueine, que substituiu a Vector como responsável pela parte desportiva do projeto italiano. O balanço dos dois dias com o Tipo 6 Competizione LMH foi positivo.

Jean-Karl Vernay e Alejandro Garcia foram os pilotos responsáveis pelo teste na pista portuguesa. Claudio Berro, Diretor da Isotta Fraschini Motorsport afirmou estar satisfeito com o trabalho desenvolvido:

“Estou muito satisfeito com o primeiro teste realizado pela equipa Isotta Fraschini Duqueine. Foi também a primeira vez que Alex García conduziu um hipercarro e comportou-se de forma profissional, assistido por Jean-Karl Vernay. Os dois dias em Portugal foram marcados por vários stint longos em que o carro funcionou na perfeição, o que nos permitiu recolher muitas informações sobre os pneus, o set-up e o conjunto aerodinâmico. “

Também Vernay estava contente com os dois dias de testes:

“Estamos satisfeitos porque foi uma sessão super produtiva! Tivemos a sorte de usufruir de um tempo esplêndido que nos permitiu fazer funcionar o carro como devia. Continuámos a melhorar as afinações do carro e todos os sistemas funcionam bem. Foi também a primeira vez que o Alejandro esteve ao volante do Tipo 6 LMH Competizione, uma grande oportunidade para mim e para os engenheiros especializados da equipa o introduzirem nesta nova aventura. Mal podemos esperar para enfrentar os próximos testes e a primeira corrida no Qatar!”.