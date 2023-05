WEC: Isotta Fraschini completou dois dias de testes em Monza | AutoSport

Marco Bonanomi esteve ao volante do Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione na pista italiana de Monza para dois dias de testes.

A estrutura italiana esteve a testar a nova máquina pela primeira vez, depois do shake down feito há alguns dias. De acordo com a Isotta, o Tipo 6 acabou por registar tempos de volta “muito próximos” dos Oreca 07 Gibson LMP2 que estavam presentes, como os da Prema e da JOTA.

Bonanomi, piloto de testes, indicou que a maior parte da quilometragem foi feita na quarta-feira.

“Foi um teste positivo depois de um primeiro dia algo difícil, em que percorremos apenas alguns quilómetros”, disse. “No entanto, tivemos um segundo dia muito produtivo, em que fizemos muitas voltas e experimentámos muitos sistemas, afinações e equilíbrios de carro diferentes, todos eles com bons resultados. Considerando que foi o meu primeiro teste e o segundo da equipa e do carro, conseguimos fazer voltas consistentes e a um ritmo interessante durante a tarde. Penso que podemos estar todos satisfeitos porque o carro parece ter nascido bem, mesmo que ainda haja muito trabalho a fazer e dados a analisar.”