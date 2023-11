WEC /IMSA: Valentino Rossi vai testar LMDh da BMW | AutoSport

Valentino Rossi deverá testar o LMDh da BMW em 2024. Quem o diz é Andreas Roos, diretor da BMW M Motorsport. A lenda do motociclismo está agora a competir em corridas de GT, mas estreou-se aos comandos de um protótipo LMP2 no teste para estreantes do WEC. O próximo passo deverá ser um protótipo de topo.

“Sempre dissemos que queríamos que ele testasse, numa determinada fase, o carro da LMDh”, disse o responsável da marca, citado pelo sportscar365.com. “Também é um grande desejo dele testar o carro uma vez. Sempre dissemos que o faríamos, mas ainda não definimos uma data. O mais provável é que aconteça algures em 2024, não em 2023. Temos de ver como se encaixa em todos os calendários. Desde o calendário dele ao nosso calendário de testes e por aí fora. Neste momento, ele está claramente concentrado no GT3. Foi o seu segundo ano no GT3 e fez um trabalho fantástico. Ganhou corridas e deu mais um grande passo. Penso que podemos continuar com isto. Ele fez um bom trabalho no carro LMP2, para ser honesto. Foi muito bom. Por isso, não há dúvidas de que não lhe devemos dar a oportunidade de testar também o carro LMP2.”

Rossi poderá dar o salto para as corridas de LMP2 em 2024, com a WRT a poder ser a porta de entrada do italiano:

“Se ele está a fazer isso, talvez possa ser o próximo passo”, disse Roos. “Ainda não sabemos. Mas também o que ele fez no GT World Challenge, podemos ver que ele melhorou muito. Em cada corrida, em cada evento, ele está cada vez melhor. Ele já é um piloto de GT muito bom. Estamos contentes por tê-lo no alinhamento de pilotos [de fábrica].”