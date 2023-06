WEC/IMSA: United Autosports passa a competir apenas no IMSA | AutoSport

A United Autosports vai passar a competir no IMSA WeatherTech SportsCar Championship em 2024, com dois Gibsons ORECA 07 na classe LMP2 para a época completa.

Depois das mudanças no WEC, onde a categoria LMP2 deixará de existir a partir de 2024, a United não tem outra solução que não apostar a 100% no IMSA. A publicação RACER dá conta que houve duas possibilidades para a United de correr com maquinaria Hypercar / LMDh com projetos de fábrica (um pouco à imagem do que fez a Porsche com a Penske e a Ferrari com a AF Corse), mas os acordos não vingaram. Assim, a United vai levar os seus LMP2 para os EUA.

“Vamos correr no IMSA e ver como o mercado no WEC se desenvolve tanto no Hypercar como no LMGT3”, disse Richard Dean, coproprietário da equipa à RACER.

A equipa manterá o seu envolvimento no ELMS e no ALMS. Dean diz que a equipa continua interessada em continuar a apoiar as classes de protótipos nas corridas com regras ACO fora do FIA WEC.

“O LMP2 ainda é definitivamente atraente para nós”, disse Dean à RACER. “Quando se é uma equipa aspirante a Hypercar como nós, é o melhor lugar para se estar em termos de relevância se se quiser dar esse passo. É o campo de treino óbvio. Do ponto de vista comercial, estes carros continuam a ser fantásticos de pilotar e os pilotos têm muita vontade de os conduzir. O facto de o ACO continuar a aceitar inscrições de LMP2 nas 24 Horas de Le Mans é uma razão extremamente atrativa para permanecer na categoria. Mesmo que sejamos bem sucedidos na construção de uma equipa de Hypercar , gosto de pensar que continuaremos em LMP2. É uma escola para as pessoas que querem correr em protótipos. Nós adoramos os LMP2. O ELMS e o Asian Le Mans Series são fortes e o ORECA é um carro incrível.”

Filipe Albuquerque poderá ter um calendário menos preenchido em 2024. O seu envolvimento com a Acura e a WTR deverá ser para manter, mas perde a vaga da United para o WEC. A não ser que encontre outro programa, ou a Honda se decida finalmente a fazer parte do WEC, o português deverá ter 100% do seu foco no IMSA.