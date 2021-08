WEC: IMSA terá direito a terceiro convite para as 24h de Le Mans | AutoSport

Como parte da extensão de 10 anos da parceria entre ACO e IMSA, o promotor norte-americano terá direito ao terceiro convite para as 24h de Le Mans, para utilizar a partir de 2022. Estes convites serão fornecidos para uma entrada GT, uma entrada LMP2 e a partir de 2023, uma entrada LMDh/LMH. Apenas no próximo ano, e de forma a preencher a vaga do terceiro convite, o IMSA pode selecionar uma equipa da categoria LMP3.

Pierre Fillon, Presidente do ACO, confirmou também, que o dia de testes para a edição 90 das 24h de Le Mans, se realizará a 5 de junho de 2022, uma semana antes da prova, e coincidirá novamente, com o fim de semana da prova do IMSA em Detroit.

O francês responsável pelo ACO, explicou ainda, que os fabricantes LMDh que possam vir a competir no IMSA e que desejem competir nas 24 Horas de Le Mans, serão obrigados a correr em pelo menos uma prova do WEC, fora a prova de Le Mans. Um acordo semelhante ao que o ACO tem com a Corvette Racing na categoria GTE-Pro. Necessitamos de ver o carro antes, para podermos aplicar o BoP”, disse Pierre Fillon à publicação Sportscar365.