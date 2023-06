WEC/IMSA, Romain Grosjean: “A Lamborghini é uma marca que adora ter êxito” | AutoSport

Romain Grosjean, ex-piloto de Fórmula 1, atualmente a competir na Indycar Series e piloto de fábrica da Lamborghini, prepara-se para o seu próximo desafio: o programa LMDh da Lamborghini no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) e no WeatherTech SportsCar Championship da IMSA.

Vive agora em Miami e desde 2021 Romain Grosjean compete no IndyCar Series. Este ano, estreou-se com a Squadra Corse, a divisão de competição da Lamborghini, com um Huracán GT3 EVO2, nas 24 Horas de Daytona, que se realizaram em janeiro e contaram para o campeonato da IMSA. Com o progresso no LMDh a ganhar, rapidamente, impulso, Grosjean está a desempenhar um papel determinante no desenvolvimento do muito aguardado protótipo híbrido LMDh da Lamborghini, alimentado pelo motor V8 biturbo de 3,8 litros totalmente novo, cuja potência está limitada, por regulamento, a 680 cv.

“Adoro as corridas de resistência. Quando me mudei para os Estados Unidos, tinha muita vontade de ir a Daytona, e a Lamborghini ofereceu-me a oportunidade de fazê-lo. Adoro a atmosfera, e o facto de poder representar uma marca tão emblemática”, disse Grosjean sobre o facto de ter agora um desafio na resistência, acrescentando que “quando se tem 20 anos, a única coisa que importa é ser o mais rápido. Agora, que sou mais velho, adoro ter colegas de equipa. Não se trata apenas de nós próprios, mas de garantir que a nossa equipa é a melhor em pista. Trata-se de comprometermo-nos, e de garantir de que todos estão contentes”. Sobre o que o espera, o piloto francês explica que “os pilotos têm a tarefa mais fácil, nós podemos descansar! Nas corridas de resistência há que esperar o inesperado, e estar preparado para isso”.

Além do WEC e das famosas 24 Horas de Le Mans, o programa LMDh da Lamborghini também participará no WeatherTech SportsCar Championship da IMSA, o maior compromisso da marca italiana, até ao momento, no automobilismo, depois de obter três vitórias na classe GTD nas 24 Horas de Daytona, duas vitórias consecutivas nas 12 Horas de Sebring, e muitos outros êxitos ao longo da última década. Agora, as categorias Hypercar e GTP dos dois maiores campeonatos de endurance do planeta está prestes a arrancar. “Estou muito entusiasmado por fazer parte do projeto com o LMDh para o próximo ano”, refere Grosjean. “Adoro a marca, gosto do projeto, gosto da abordagem, e gosto das pessoas por detrás do mesmo. Sei que há muito trabalho a fazer, e que todos aprenderemos muito, mas estou preparado. A Lamborghini é uma marca que adora ter êxito, uma marca com muita história. Por isso, quando fazemos algo, temos que fazê-lo bem”, disse o piloto.