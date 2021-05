WEC / IMSA: Porsche une esforços com a Penske

A Team Penske fará o seu regresso à Porsche, tendo sido confirmada como parceira do fabricante alemão no seu regresso ao topo do endurance com os LMDh.

Anunciado na terça-feira, a Porsche Penske Motorsport vai ter duas inscrições LMDh tanto no IMSA WeatherTech SportsCar como no Campeonato Mundial de Endurance da FIA, começando no ano de lançamento da plataforma em 2023.

Apesar do programa de fábrica da Penske, há planos para vender o carro LMDh a clientes de ambas as séries já a partir de 2023.

“Este é um dia de orgulho para toda a nossa organização Penske”, disse Roger Penske. “Temos representado a Porsche na pista ou nos nossos negócios há mais de seis décadas. O património e o sucesso que desfrutámos juntos é inigualável ao longo da nossa história. Mal posso esperar para começar a construir um programa de corridas global com a Porsche que irá competir por vitórias e campeonatos no futuro”.

O presidente da Porsche Oliver Blume acrescentou: “Estamos encantados por termos conseguido que a Team Penske formasse esta parceria connosco. Pela primeira vez na história da Porsche Motorsport, a nossa empresa terá uma equipa global a competir nas duas maiores séries de endurance do mundo. Para este fim, iremos criar bases em ambos os lados do Atlântico. Isto permitir-nos-á criar as estruturas ótimas de que precisaremos para obter vitórias em Le Mans, Daytona e Sebring, por exemplo”.