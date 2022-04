WEC / IMSA: Porsche testou o seu LMDh em Spa | AutoSport

A Porsche continua com o seu programa de testes para o regresso ao endurance. O seu novo LMDh já rodou em Barcelona e agora surgiram fotografias da máquina germânica, desenvolvida em conjunto pela canadiana Multimatic, a testar no Circuito de Spa, cuja obras de beneficiação terminaram recentemente. De recordar que recentemente, António Félix da Costa foi associado à marca alemã, com o português a poder dar o salto para a estrutura de Weissach, quer na Fórmula E, quer nas corridas de endurance.

#PorschePenskeMotorsport – We are testing our new #Porsche #LMDh car. How do you like the sound of the V8 Turbo engine?@FIAWEC @IMSA @Mobil1 @TAGHeuer @Michelin_Sport @ANSYS pic.twitter.com/B4PhNWGbJl