WEC/IMSA: Porsche revelou tripulações para 2023 | AutoSport

A Porsche revelou os dez pilotos de fábrica que irão pilotar os LMDh da Porsche Penske Motorsport na época 2023 das duas competições onde estarão inseridos, o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e o Sportscar Championship do IMSA. As tripulações foram confirmadas na noite de sábado durante a cerimónia de entrega de prémios do fabricante germânico.

O Porsche 963 com o número 5 será partilhada por Dane Cameron, Michael Christensen e Frederic Makowiecki, enquanto o #6 terá aos comandos Andre Lotterer, Kevin Estre e Laurens Vanthoor, para disputarem o WEC. Nick Tandy e Mathieu Jaminet serão companheiros de equipa durante toda a temporada do campeonato do IMSA com o carro #6 da Porsche Penske Motorsport, sendo o #7 conduzido por Felipe Nasr e Matt Campbell. A eles juntar-se-ão Cameron e Christensen, respetivamente, para a corrida de abertura no próximo mês, as 24 Horas de Daytona, podendo acontecer o mesmo nas provas das 12 Horas de Sebring e Petit Le Mans.

Além da confirmação das tripulações para o IMSA e WEC, a Porsche anunciou que mantém Gianmaria Bruni, Romain Dumas, Richard Lietz e Thomas Preining como pilotos de fábrica na próxima temporada, sem anunciar em que competições estarão inseridos, exceto Preining, que regressará ao (novo) DTM ao lado do piloto de Dennis Olsen.