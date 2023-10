WEC/IMSA: Porsche não procura mais equipas clientes para o 963 | AutoSport

A Porsche não pretende ter mais equipas clientes para a próxima temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, tendo como objetivo entregar os 963 que estão encomendados pelos atuais clientes.

Neste momento, a Porsche Penske Motorsport compete no WEC e no campeonato da IMSA com uma dupla de protótipos em cada uma das classes Hypercar e GTP, enquanto mais três equipas utilizam os LMDh alemães. A JOTA, equipa de António Félix da Costa, compete na classe Hypercar do WEC com um 963, devendo apresentar um segundo carro em 2024 que ainda será entregue pela Porsche. No mesmo campeonato, a Proton Competetion, segundo a publicação Sportscar365.com, pretende adquirir mais dois protótipos, estando a competir com um deles. No IMSA, a JDC pode comprar mais um 963.

Volker Holzmeyer, Presidente e Diretor Executivo da Porsche Motorsport para a América do Norte, em declarações à mesma publicação, explicou que “não vamos insistir em ter mais carros na grelha para a próxima época. Discutimos com a Proton e a JOTA sobre os segundos carros mas, no final, não temos pressa, queremos fazer as coisas bem feitas. Entrar com carros de clientes ao mesmo tempo que o carro de fábrica já foi tenso o suficiente”.

O responsável da Porsche, sublinhou que a próxima época será a altura certa para alinhar a estratégia da marca na resistência mundial e só depois, “pensar em adicionar outros carros”.

Foto: José Bispo/JBphotopress