WEC/IMSA: Porsche mostra nova imagem do seu novo carro | AutoSport

A Porsche continua com o seu programa de testes para o seu novo LMDh. A marca germânica tem mostrado algumas imagens do seu novo carro e a mais recente conta com uma novidade. Na última sessão de testes a equipa já mostrou o carro com as luzes frontais, o que mostra um pouco mais do carro, que continua com uma decoração camuflada , para esconder alguns pormenores.