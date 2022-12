WEC/IMSA: Porsche entrega LMDh às equipas clientes só em abril | AutoSport

O programa das equipas clientes da Porsche para as classes rainhas do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA como para o Sportscar Championship do IMSA sofrerá um atraso, segundo Urs Kuratle, responsável pela fábrica de LMDh da marca germânica. Recordamos que a Porsche Penske Motorsport vai competir com carros da categoria máxima do endurance tanto no IMSA como no WEC e terá mais 963 LMDh nas equipas clientes JOTA, JDC Miller MotorSports e Proton Competition, que apenas terão os seus carros prontos a competir no final de abril.

De acordo com o responsável da Porsche, em declarações ao Sportscar365.com, as equipas estavam a par desta situação quando assinaram os contratos com os alemães e que, por atrasos no fornecimento de peças para a produção dos protótipos, a data de entrega pode ainda vir a sofrer alteração. No entanto, o programado nesta altura é ter os Porsche 963 LMDh privados na grelha de partida das 6 Horas de Spa do WEC a 29 de abril, falhando as rondas de Sebring e Portimão, e à partida para a corrida de 2h40 de Laguna Seca no IMSA, não competindo em Daytona, Sebring e Long Beach.