WEC / IMSA: Porsche aberta a fornecer mais equipas | AutoSport

A Porsche iniciou em Daytona uma nova era, com a estreia do seu LMDh nas 24h de Daytona. Uma nova era que, nesta altura, apenas conta com os carros da Porsche, mas que em breve verá chassis da marca alemã a serem usados por equipas privadas.

Tem sido um desafio esta nova era, com a Porsche a ser a primeira a colocar o seu LMDh em pista e a fazer o trabalho de melhoramento nas peças comuns a todos os protótipos. Para já apenas os carros da equipa de fábrica da Porsche estão em pista, mas em breve veremos mais 963 em pista, com a JDC-Miller Motorsports, JOTA e Proton Competition a receberem os seus carros. A Porsche mantém uma comunicação constante com as equipas que irão receber os carros, como explicou Thomas Laudenbach, chefe da Porsche Motorsport:

“Estamos a tentar dar-lhes toda a informação que pudermos”, disse Laudenbach ao Sportscar365. “Convidámo-los para testes, convidámo-los a apoiar a construção dos carros. Estamos a tentar dar-lhes tudo para aprenderem sobre o programa sobre o carro antes de o terem para os pôr ao corrente assim que o tiverem. Não é nada fácil porque estamos a executar o nosso programa [de fábrica], mas estamos realmente a tentar mantê-los informados. Estamos em constante comunicação com eles e fornecemos tudo o que temos para eles. A certo ponto, temos de ter cuidado porque haverá um dia em que a Porsche Penske Motorsport estará em competição com uma equipa cliente, o que é uma situação normal”, disse ele. “Portanto, temos de ser cuidadosos, mas, em suma, estamos realmente abertos e estamos a fazer tudo para lhes dar tudo para se prepararem”.

Quanto à entrega de carros a potenciais novos clientes, Laudenbach afirmou que a marca está aberta a essa possibilidade:

“Eu não diria que é essa a intenção”, disse ele. “É algo que fazemos porque acreditamos no desporto do cliente. É algo que sempre fizemos. Neste momento, todos estão entusiasmados, o que é óptimo e temos tantas marcas. Mas este não será o caso para sempre. Penso que poderá chegar o dia em que todos ficaremos felizes por termos carros de clientes ao mais alto nível. Estamos também interessados em obter plataformas estáveis e em impulsionar o desporto porque esse é o nosso ADN. Se houver clientes que queiram correr num Porsche, estamos preparados para entregar. Mas não é para dizer que temos necessariamente de o fazer porque não é para uma perspetiva de negócios. Assim que tivermos as equipas de 2023, então a porta poderá estar aberta para mais equipas”, disse ele. “De uma equipa de apoio, se tiver dois ou quatro carros, não precisamos de duplicar o esforço. Se conseguirmos que as equipas em 2023 sejam implementadas a tempo e elas conseguirem gerir os carros por conta própria com algum apoio, então penso que é altura de pensar em carros adicionais. Pode ser em 2024”.