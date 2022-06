WEC/IMSA: Porsche 963 apresentado em Goodwood | AutoSport

Porsche Penske Motorsport apresentou no ‘Festival of Speed’ em Goodwood o novo protótipo LMDh Porsche 963 que irá competir nas maiores corridas de resistência do mundo no próximo ano, assim como foram anunciados os pilotos que fazem parte do programa da marca germânica e da equipa norte-americana.

A partir de 2023, dois dos LMDh vão competir no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA como no Campeonato WeatherTech SportsCar do IMSA. A Porsche Penske Motorsport prepara-se para estas missões em dois locais: Mannheim (Alemanha) é responsável pelo WEC, com os carros do IMSA preparados em Mooresville, Carolina do Norte, EUA. A estreia oficial do Porsche 963 em competição está prevista para janeiro de 2023 nas 24 Horas de Daytona. Entretanto, o WEC abriu a porta à estrutura para testar nas próximas corridas do campeonato deste ano, obviamente sem pontuar para a classificação. A Porsche Penske Motorsport tem como objetivo um ensaio geral na última ronda da temporada no Bahrein, em novembro próximo.

Os pilotos selecionados para os programas no WEC e no IMSA incluem os experientes pilotos fábrica da Porsche Kévin Estre, Michael Christensen, André Lotterer, Laurens Vanthoor, Matt Campbell, Mathieu Jaminet, bem como Dane Cameron e Felipe Nasr. Na fase inicial de desenvolvimento, Frédéric Makowiecki desempenhou um papel fundamental, tendo conduzido os primeiros metros no Porsche 963 e também fez as primeiras voltas no simulador. Outros anúncios de pilotos, incluindo os das provas de resistência em Daytona, Sebring e Road Atlanta (Petit Le Mans), serão feitos numa data posterior.

O carro revelado ontem em Goodwood, apresentou-se nas cores típicas dos carros de competição da Porsche: branco, vermelho e preto.