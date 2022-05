WEC/IMSA: Peugeot 9×8 estreia-se em Monza | AutoSport

Depois de muita expectativa sobre a estreia do 9X8, o carro foi oficialmente apresentado no Autódromo Internacional do Algarve em Portimão. A apresentação mundial da máquina francesa que pretende conquistar Le Mans foi feita no nosso país e a data de estreia já está marcada. O 9X8 deixou o mundo de queixo caído, com as suas linhas arrojadas e agressivas. Com um conceito diferente do habitual, foi uma espécie de pedrada no charco, com uma visão completamente diferente do que é um carro de corrida. Os verdadeiros testes a esta filosofia estão prestes a chegar.

No dia 10 de julho , em Monza (Itália), iniciar-se-á uma nova era para a Peugeot e para o

Endurance. Após os vitoriosos 905 e 908, o Peugeot 9X8 irá estrear-se nas pistas do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC), trazendo uma filosofia conceptual sem precedentes à disciplina.

Este Hypercar disruptivo, que se distingue, em primeiro lugar, pela ausência de uma asa traseira,

cumpre com a nova regulamentação Le Mans Hypercar (LMH) ACO/FIA, que privilegia programas

mais acessíveis do que o LMP1, mas igualmente competitivos. O modelo reflete a estratégia da

da marca, através de um visual único, caracterizado por uma postura felina e por uma silhueta de

pureza sem precedentes, com uma forte identificação para com a marca através das óticas e a

assinatura luminosas de três garras, típica dos modelos de série. Destaca-se ainda pela tecnologia de ponta, no domínio da eletrificação / hibridização, essenciais para a transição energética.

Como já referido anteriormente, o 9X8 vem equipado com um bloco V6 biturbo de 2,6 litros, com 520 kW, distribui a potência às rodas traseiras; já o motor elétrico específico, de elevada performance, com 200 kW aplicado às rodas dianteiras, bem como o inversor baseado em carboneto de silício, foram concebidos em parceria com a Marelli; a bateria de alta tensão de 900 V foi, por sua vez, desenvolvida em conjunto com a TotalEnergies / Saft. A Michelin fornece os pneus que cumprem os regulamentos dos Hypercar. Com um comprimento de 4,995 metros por 2 metros de largura e uma altura de 1,145 metros, pesando 1.030 quilogramas, integra um depósito com capacidade para 90 litros de combustível TotalEnergies 100% renovável, excellium racing 100.

Ao longo de 25 dias, o 9X8 cumpriu mais de 10.000 quilómetros de testes. Paralelamente, o trabalho de homologação da viatura foi realizado com as equipas da FIA, enquanto os homens de François Coudrain, Diretor da Cadeia de Tração, desenvolviam a sua motorização no banco de ensaios, no simulador e em pista.

Estas fases, essenciais à transformação, fiabilidade e busca de performance do Hypercar, exigiam,

assim, uma entrada em competição após a realização das 24 Horas de Le Mans. O 9X8 irá, por isso, fazer a sua estreia no Campeonato do Mundo FIA de Resistência no próximo dia 10 de julho, nas 6 Horas de Monza, o chamado templo da velocidade. É ali que o modelo se irá apresentar pela primeira vez em termos oficiais, frente ao público e aos adversários.

Serão seis os pilotos que irão compor as duas formações que irão alinhar em Itália, nas 6 Horas de

Monza, no dia 10 de julho: Paul Di Resta (Escócia), Loïc Duval (França), Mikkel Jensen (Dinamarca),

Gustavo Menezes (EUA/Brasil), James Rossiter (Inglarerra) e Jean-Éric Vergne (França). A divisão dos

pilotos será formalizada ao longo das próximas semanas, na sequência dos derradeiros testes a

realizar antes da entrada oficial em competição. Os PEUGEOT 9X8 irão, depois, também competir

nas 6 Horas de Fuji (setembro) e nas 8 Horas do Bahrain (novembro).