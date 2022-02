WEC/IMSA: Novo Porsche LMDh fez 2000 km em Barcelona | AutoSport

O novo protótipo LMDh da Porsche Penske Motorsport passou o seu primeiro teste de fogo. No Circuito da Catalunha, a nova máquina percorreu mais de 2.000 quilómetros nos últimos dias. O objetivo dos testes foi o de afinar os sistemas, desenvolver os pneus e optimizar a interação entre o motor V8 Turbo e os elementos híbridos, conforme prescrito pelos regulamentos. Ao longo de vários dias de testes, os novos pilotos Porsche Felipe Nasr e Dane Cameron estiveram entre os que pilotaram o carro.

“Os testes bem sucedidos em Barcelona foram um passo de enorme importância”, disse Thomas Laudenbach, Vice Presidente Porsche Motorsport. “Durante as nossas primeiras voltas na nossa pista de testes em Weissach, foi fundamental assegurar que as funções básicas do protótipo LMDh funcionavam. Em Espanha, vimos todo o âmbito do desenvolvimento: corridas de resistência, trabalho de afinação e, muito importante, a otimização da interação entre todos os parceiros envolvidos neste projeto. Achei muito impressionante a rapidez com que os pessoal da Porsche, Penske, Michelin, Multimatic e outros se juntaram como uma unidade. Gostaria de agradecer a todos pelo papel que desempenharam”.

“Completamos os primeiros testes numa pista de corridas ‘real’ e conseguimos mais do dobro da quilometragem anterior do novo Porsche LMDh”, diz Urs Kuratle, Diretor da Factory Motorsport LMDh. ” Incluindo os nossos parceiros, mais de 70 pessoas estiveram na pista. Do ponto de vista da organização, este foi outro desafio. Fizemos grandes progressos não só com o carro, mas também com a cooperação e processos operacionais dentro da Porsche Penske Motorsport. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer antes de estarmos onde queremos estar”.