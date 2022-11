WEC/IMSA: Nick Tandy e Frédéric Makowiecki completam alinhamento da Porsche | AutoSport

Nick Tandy e Frédéric Makowiecki vão estar ao volante do novo Porsche 963 da Porsche Penske Motorsport em 2023, juntando-se aos já anteriormente confirmados para o Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC) e para o IMSA, Dane Cameron, Matt Campbell, Michael Christensen, Kévin Estre, Mathieu Jaminet,

André Lotterer, Felipe Nasr e Laurens Vanthoor. Desta forma está fechado o alinhamento da equipa oficial da Porsche para ambas as competições de endurance.

Nick Tandy regressa à Porsche Motorsport após dois anos, enquanto o piloto francês Frédéric Makowiecki tem estado profundamente envolvido no desenvolvimento do novo LMDh desde o primeiro dia.

Nos seus primeiros anos como piloto de fábrica da Porsche, Tandy registou inúmeros sucessos entre 2013 e 2020. O destaque foi a vitória geral nas 24 Horas de Le Mans em 2015 juntamente com Nico Hülkenberg e Earl Bamber ao volante do Porsche 919 Hybrid.

O francês faz parte da equipa de fábrica da Porsche desde 2014 e venceu a corrida de 24 horas no Nürburgring-Nordschleife com Nick Tandy em 2018. Este ano triunfou na sua classe nas 24 Horas de Le Mans ao volante do Porsche 911 RSR.

Os primeiros testes no novo protótipo para o WEC e o IMSA estão previstos para Dezembro.