WEC / IMSA: Neel Jani abandona a Porsche | AutoSport

Depois de 10 épocas ao serviço da Porsche, Neel Jani vai deixar de representar a marca germânica. O piloto de 39 anos ficou de fora da lista de pilotos oficiais para competir no WEC e no IMSA e por isso vai tentar a sua sorte noutra estrutura.

Jani já era uma cara bem conhecida da Porsche, tendo já vencido as 24h de Le Mans e o título de campeão do mundo de endurance com a marca Weissach, tendo sido ele a pilotar o Porsche 919 Hybrid Evo que pulverizou recordes.

Jani fez parte do programa de Fórmula E mas a sua passagem pelo campeonato foi curta, contando com apenas uma época, cedendo o seu lugar a Pascal Wehrlein. Ficou como piloto de reserva e piloto de testes e era um dos favoritos para assumir um lugar no Porsche 963 LMDh (que ajudou a desenvolver), o que acabou por não acontecer.

“A partir do final deste ano, deixarei de ser piloto de fábrica da Porsche pela primeira vez em 10 anos”, disse Jani à Motorsport.com. “Estou grato pelo tempo fantástico que passei na Porsche e sinto-me privilegiado por ter estado envolvido com o agora lendário Híbrido 919 desde o início. Nunca esquecerei as corridas vencedoras do WEC para a Porsche com o 919 e depois com o 911 RSR [no GTE Pro]. Obviamente, estou triste que muitas coisas tenham mudado na Porsche Motorsport durante os últimos 12 meses e que os planos iniciais para o meu futuro tenham sido alterados”.

“Eu estava a trabalhar no simulador e a fazer outros trabalhos de desenvolvimento na segunda metade de 2021, enquanto me diziam que eu estava na lista para correr com o carro”, explicou Jani. “Depois disseram-me que não faria parte do programa de corrida com a Penske e ofereceram-me um programa GT3 para o futuro, mas o meu amor e experiência estão nos protótipos”. Jani aceitou subsequentemente um acordo para continuar com o programa FE.

“Quero encontrar outro acordo para lutar por vitórias à geral, isso é claro, talvez com uma equipa cliente da Porsche. Vejo-me como um piloto protótipo; é aí que está a minha experiência. É um pouco tarde para 2023, por isso não há muitas opções por aí”, disse o piloto que não descarta passar para os LMP2.