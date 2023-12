WEC / IMSA: Matteo Cairoli e Edoardo Mortara juntam-se à Lamborghini Iron Lynx | AutoSport

Dois reforços de peso para a Lamborghini Iron Lynx . Matteo Cairoli e Edoardo Mortara juntaram-se à equipa italiana para o projeto de endurance, fechando assim os alinhamentos de pilotos.

Mortara será o parceiro de Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat na temporada do FIA WEC, fazendo a estreia competitiva do SC63 nos 1812 km do Qatar, no fim de semana de 1-2 de março. Andrea Caldarelli, Romain Grosjean e Cairoli vão disputar quatro rondas da temporada da IMSA Endurance Cup, começando nas 12 Horas de Sebring (13 a 17 de março). Ambas as equipas irão depois alinhar juntas nas 24 Horas de Le Mans, a joia da coroa, que terá lugar no fim de semana de 15 e 16 de junho.

Tanto Cairoli como Mortara chegam à Lamborghini com uma extensa experiência em corridas de GT e assumiram o volante do protótipo LMDh durante o último teste de dois dias do ano no Circuito das Américas, no Texas, esta semana. A dupla, que teve a sua primeira experiência com o SC63 em Jerez, em setembro.

Edoardo Mortara, piloto de fábrica da Lamborghini, afirmou: “Estou muito feliz por me juntar à Lamborghini Squadra Corse, que me está a permitir esta incrível oportunidade de competir nas 24 Horas de Le Mans e no Campeonato do Mundo de Resistência, ambos os quais quero participar há muito tempo. É um momento de grande orgulho para mim e espero que possamos alcançar alguns bons resultados na próxima época.”

Matteo Cairoli, piloto de fábrica da Lamborghini, afirmou: “Antes de mais, estou muito entusiasmado por estar aqui em Austin para a minha segunda corrida com o carro LMDh e quero agradecer à Lamborghini Squadra Corse, ao Giorgio e à família Iron Lynx por esta fantástica oportunidade e por acreditarem em mim. Estou pronto para dar o melhor de mim no próximo ano; é claramente um sonho que persigo há muito tempo e fazê-lo com uma marca italiana e como piloto italiano deu-me ainda mais motivação. O objetivo é aprender o máximo possível sobre o carro para o próximo ano, mas já estou entusiasmado para o início da época.”