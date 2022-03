WEC/IMSA: LMDh poderão competir este ano antes de completarem a homologação | AutoSport

As equipas que queiram, poderão inscrever os seus LMDh em corridas do WEC, antes de concluírem o processo de homologação. A plataforma LMDh só deverá chegar à classe Hypercar no próximo ano, no entanto, uma reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA aprovou a possibilidade dos novos protótipos serem inscritos em eventos do WEC nesta época, no entanto, sem a possibilidade de marcar pontos para o campeonato do mundo. Assim, marcas como a BMW, Acura e Porsche que estão a preparar a sua entrada na classe LMDh em 2023, poderão ter a oportunidade de testar numa prova do WEC, algo que pode dar jeito para os engenheiros do WEC começarem a entender as diferenças de performance entre os LMDH e os LMH e começarem a desenhar um BoP que permita uma convivência saudável entre as duas classes.

Thomas Laudenbach, Chefe da Porsche Motorsport, descreveu a possibilidade como uma “opção interessante” para o fabricante:

“Congratulamo-nos com a decisão do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA”, disse Laudenbach numa declaração fornecida ao Sportscar365. “Pode ser uma opção interessante para a Porsche. Analisaremos atentamente esta possibilidade e decidiremos numa data posterior com base no estado de desenvolvimento do nosso carro LMDh”.