WEC / IMSA: LMDh da Porsche já foi para a pista | AutoSport

A Porsche já levou para a pista a sua nova máquina para as corridas de resistência. O LMDh que terá a sua estreia marcada para 2023, fez o shakedown ontem (dia 14) e foi para pista pela primeira vez em Weissach, na pista privada da Porsche. Frederic Makowiecki foi o piloto responsável pelo primeiro teste. Foram também as primeiras imagens da nova máquina, pelo que os fãs já podem ter uma ideia do que poderão ver em pista.

Makowiecki declarou que “foi um rollout muito positivo. Pudemos fazer algumas voltas e descobrimos que o carro está a funcionar como esperado. Agora temos um bom ponto de partida para seguir em frente”.

Thomas Laudenbach também se mostrou otimista: “Estamos muito orgulhosos deste importante passo no processo de desenvolvimento do nosso novo carro para 2023 para o WEC e o IMSA. Obrigado a todos os envolvidos em Weissach e à Team Penske.”

#PorschePenskeMotorsport – The brand-new #Porsche LMDh prototype turned it's first laps at Weissach with works driver @FredMako1 behind the wheel. How do you like our car for the 2023 @FIAWEC and @IMSA championships?#PorscheLMDh @Team_Penske @24hoursoflemans pic.twitter.com/HrVIqXTvMe