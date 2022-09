WEC / IMSA: LMDh da Lamborghini terá um V8 Twin-turbo | AutoSport

Já são conhecidas algumas das especificações do protótipo LMDh da Lamborghini. A Lamborghini Squadra Corse irá desenvolver um V8 biturbo, hibrido para a sua máquina, que deverá ir para as pistas em 2024.

De acordo com os regulamentos LMDh, o carro terá uma unidade motriz híbrida composta por um motor de combustão interna e um Sistema de Recuperação de Energia com uma potência máxima combinada de 500 kw (681 cv). Além do kit ERS ‘standard’, a Lamborghini optou por utilizar um motor de combustão interna de 8 cilindros em V (90º) biturbo, desenvolvido pelo departamento de desporto automóvel da empresa, Squadra Corse.

Os principais componentes ERS incluídos no Kit standard homologado LMDh cobrem várias áreas, com o motor eléctrico (MGU) desenvolvido pela Bosch Motorsport. A gestão de energia e baterias de armazenamento de energia são fornecidas pela Williams Advanced Engineering enquanto a caixa de sete velocidades híbrida P1359 é desenvolvida pela Xtrac.

O carro, que fará a sua estreia competitiva em 2024, tanto no IMSA como no WEC, poderá produzir uma velocidade máxima de 340 km/h, com o peso de 1030kg sem combustível e sem piloto , de acordo com os regulamentos. Quanto às dimensões do carro, terá uma largura máxima de 2.000mm, e um comprimento de 5.100mm. A distância entre eixos será de 3,148mm com um peso mínimo do motor de 180kg.

A base do caro é fabricada juntamente com Ligier Automotive e elementos de fibra de carbono são produzidos em Itália pela HP Composites, Squadra Corse parceiro de longo prazo em plataformas GT3 e Super Trofeo. A decisão de se juntar à Ligier Automotive permite à Lamborghini Squadra Corse entrar na classe superior de corridas de resistência com um fornecedor de chassis estabelecido. Além disso, a estrutura competente e flexível da Ligier Automotive (com pontos de contacto específicos entre Squadra Corse) tornou a parceria uma escolha lógica para o projecto LMDh.