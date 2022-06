WEC / IMSA: Lamborghini junta-se à Ligier para construir o seu novo protótipo | AutoSport

A vontade da Lamborghini construir um LMDh já tinha sido confirmada publicamente no mês passado, mas hoje foi anunciada a parceria que vai tornar esse projeto possível. A marca italiana de supercarros vai juntar-se à Ligier na construção do protótipo que irá competir no WEC e no IMSA.

O fabricante de automóveis, com sede em Magny-Cours e Amilly em França, bem como nos Estados Unidos com a sua filial Ligier Automotive North America, concebeu e construiu mais de 500 automóveis de corrida, desde protótipos desportivos a monolugares e GTs. A Ligier Automotive já estava envolvida na categoria de Le Mans Hypercar (LMH) como fornecedor técnico de um grande construtor. A empresa está agora a intensificar o seu papel na nova categoria de corrida de endurance através da sua associação com a Lamborghini na construção do novo LMDh. A Ligier Automotive fornecerá à marca italiana a espinha dorsal da sua nova geração de automóveis LMP2 e o pacote de carroçarias do futuro Lamborghini LMDh.

“Estamos extremamente orgulhosos por a Lamborghini ter selecionado a Ligier Automotive para o seu programa LMDh”, diz Jacques Nicolet, Presidente da Ligier Automotive. “O compromisso de alcançar objetivos determinados em tempo recorde é uma prioridade para todo o nosso pessoal. A Ligier é uma empresa em expansão, e esta decisão da Lamborghini honra-nos e confirma a nossa direção estratégica em França e nos Estados Unidos”.

Este sentimento é mútuo para a construtora de supercarros baseada em Sant’Agata Bolognese, Itália:

“Temos o prazer de anunciar a parceria técnica com a Ligier no projecto LMDh”, declarou Giorgio Sanna, Lamborghini Chefe da Motorsport. “Tal como na Lamborghini Squadra Corse encontrámos em Magny Cours uma equipa de pessoas jovens, competentes e motivadas. Já nos sentimos como uma equipa e aguardamos com expectativa os próximos desafios que se nos deparam”.

Assim o xadrez dos LMDh começa a organizar-se, com a Porsche a ter como parceira a Multimatic (a usar no IMSA e no WEC), a BMW mostrou recentemente o seu novo LMDh, construído em parceria com a Dallara (a usar no IMSA), a mesma parceira da Cadillac, que já usa um chassis de base italiano no seu atual DPi em fim de ciclo. Do lado do WEC, Toyota, Ferrari, Peugeot e Glickenhaus são as marcas que desenvolveram ou estão a desenvolver protótipos para esta nova era.