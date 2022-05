WEC/IMSA: Lamborghini confirma LMDh para 2024 | AutoSport

É mais uma grande marca que confirma a construção de um LMDh que poderá competir em Daytona e em Le Mans. A Lamborghini confirmou que terá em pista um protótipo LMDh em 2024.

A Lamborghini não revelou os seus parceiros técnicos para a construção do seu LMDh, mas sabe-se que está em parceria com a construtora francesa Ligier Automotive.

O presidente e CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann, afirmou: “Este passo para o mais alto escalão das corridas de Sportscars marca um marco importante para a nossa empresa. Iremos lutar contra os melhores, nas provas mais exigentes. Por um lado, isto dará ainda mais visibilidade ao nosso bem sucedido programa de desportos motorizados, mas permitir-nos-á também testar tecnologias futuras: os nossos protótipos LMDh tornar-se-ão o nosso mais sofisticado laboratório aberto sobre quatro rodas”.

A Lamborghini já tem um programa muito bem sucedido de GT3, com presença em todo o mundo e com máquinas sempre competitivas e a lutar pelos melhores lugares. Além disso, a marca italiana tem a sua competição monomarca, a Super Trofeo, também um pouco por todo o mundo. O programa LMDh da Lamborghini deverá seguir um conceito semelhante aos GT3, fornecendo máquinas e apoio técnico a uma equipa privada. Assim, a marca garante a sua presença, sem ter necessidade de criar um programa competitivo, aproveitando o conhecimento de estruturas existentes.

Giorgio Sanna, chefe para o desporto motorizado, confirmou que a marca pretende que uma equipa represente a marca dos dois lados do atlântico.

“Em relação à equipa, comunicaremos algo no final da época”, disse Sanna. “Agora é demasiado cedo. Também para os pilotos. O objetivo é ter uma equipa que irá gerir o programa IMSA e o programa do WEC. Hoje é demasiado cedo para falar sobre mais do que uma equipa, porque da nossa perspetiva LMDh não é tão simples de gerir como um GT3 [programa]. O esforço também da empresa para apoiar quaisquer outras equipas de clientes, ou mais do que uma equipa de clientes, é algo que temos de pôr em prática passo a passo. Portanto, no início, com certeza, só começaremos com uma equipa”.

“A filosofia será sempre a mesma: não pretendemos ter uma equipa de fábrica”, declarou Sanna. “Isso significa uma equipa que seja totalmente apoiada pelos aspetos económicos e técnicos da fábrica. Mas será uma equipa cliente apoiada a partir da fábrica. Neste caso, todo o foco e poder da fábrica será concentrado numa só equipa, pelo menos no início”.

“LMDh ou LMH é um programa caro, por isso não há muitas equipas capazes de sustentar um programa sozinhas sem o apoio da fábrica. Temos de analisar muito bem se temos a capacidade de apoiar mais do que uma equipa. Uma equipa não significa que tenhamos apenas um carro. Mas a gestão e o apoio técnico às equipas é algo que temos de avaliar muito bem, incluindo a capacidade em termos de produção dos carros”.

A marca italiana é a sétima a comprometer-se com a regulamentação LMDh, depois da Audi, Porsche, Acura, BMW, Cadillac e Alpine.