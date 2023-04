WEC/IMSA: Lamborghini apresenta Daniil Kvyat como piloto de fábrica projeto LMDh | AutoSport

O antigo piloto de Fórmula 1 Daniil Kvyat foi anunciado como piloto oficial da Lamborghini Squadra Corse, passando a ter como principal função este ano um programa extensivo de testes ao protótipo LMDh italiano, antes de fazer a sua estreia em corrida em 2024 com a Lamborghini Iron Lynx no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA e no campeonato norte-americano da IMSA.

Kvyat é o mais recente piloto de fábrica da marca de Sant’Agata Bolognese para o projeto LMDh, juntamente com Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean. O programa de Daniil Kvyat em 2023 consistirá numa temporada no WEC, competindo pela PREMA Racing na altamente competitiva classe LMP2, juntamente com o piloto de fábrica Mirko Bortolotti e a piloto francesa Doriane Pin do projeto Iron Dames. Paralelamente, Kvyat irá realizar extensos trabalhos de teste e desenvolvimento do LMDh da Lamborghini com o qual irá disputar o IMSA WeatherTech Championship na classe GTP e o WEC na classe Hypercar no próximo ano. Kvyat competirá sob licença desportiva italiana.

Tendo passado grande parte da sua juventude baseada em Roma, Kvyat competiu na F1, depois de conquistar o título da Fórmula Renault Alpes e terminando em segundo lugar no campeonato da Fórmula Renault 2.0 em 2012, antes de triunfar na GP3 Series um ano mais tarde. Piloto da Red Bull Junior Team desde o karting, foi então promovido diretamente à F1 com Scuderia Toro Rosso, passando para a Red Bull Racing em 2015. Acabou em segundo lugar no Grande Prémio da Hungria nesse ano, antes de voltar à Toro Rosso 12 meses mais tarde, onde conquistaria outro terceiro lugar no Grande Prémio da Alemanha de 2019.