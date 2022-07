WEC / IMSA: Lamborghini anunciou dois pilotos | AutoSport

A Lamborghini, que trabalha no seu novo protótipo LMDh, anunciou dois pilotos para o projeto. São pilotos ligados à marca e que vão continuar o seu percurso agora nos protótipos. Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli são os homens escolhidos para, inicialmente, serem pilotos de testes e depois competirem pela marca italiana, que irá apostar no WEC e no IMSA.

“Estamos orgulhosos por anunciar Mirko e Andrea como os primeiros pilotos do programa LMDh”, disse o chefe da divisão de desporto motorizado da Lamborghini, Giorgio Sanna. “Ambos contribuíram substancialmente para alcançar resultados históricos para a Lamborghini nas corridas GT e a sua adição ao projeto LMDh é também uma recompensa pelo seu compromisso contínuo com a família Squadra Corse. Tenho a certeza que o seu talento e experiência serão uma mais-valia para a nossa competitividade na primeira classe de endurance”.

“Estou encantado por continuar a minha viagem com a Lamborghini e por iniciar um novo e excitante capítulo nos LMDh”, disse Bortolotti. “Estou grato à Lamborghini Squadra Corse por todos os esforços postos em prática para isto acontecer e pela confiança incondicional que depositam em mim desde 2014. É uma enorme honra e responsabilidade representar a marca no topo do endurance e competir por vitórias nas provas clássicas do endurance.”

“Estou realmente feliz por fazer parte deste novo desafio da Lamborghini Squadra Corse”, disse Caldarelli. “Em 2017, quando comecei a correr pela Lamborghini, tinha o objetivo de realizar o meu sonho de infância: correr com a minha marca preferida nas provas de endurance mais prestigiadas. Tive a oportunidade de correr no Circuito de la Sarthe em 2022, ganhando ambos os heats da Road to Le Mans com o Huracan GT3, e foi realmente especial. Mal posso esperar para voltar ao volante de um LMDh: Estou entusiasmado com esta nova aventura, e farei o meu melhor para levar toda a minha experiência a este projeto e para ganhar novos e prestigiados troféus”.