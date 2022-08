WEC/IMSA: Hipercarro da Ferrari regressou à pista e Porsche testou segundo carro | AutoSport

A Porsche Penske Motorsport começou a testar um segundo carro do recente 963 LMDh, à medida que aumenta a preparação para seus dois programas no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA e no WeatherTech SportsCar Championship do IMSA em 2023.

O novo Porsche 963 completou três dias consecutivos de testes entre 3 e 5 de agosto em Monza, com ambos chassis presentes. Os pilotos de fábrica Dane Cameron, Laurens Vanthoor, Michael Christensen e Kevin Estre dividiram os volantes dos dois carros na pista italiana. Após a conclusão do teste, o novo chassis será enviado para o outro lado do Atlântico, para mais testes nos Estados Unidos da América, a partir do próximo mês.

O hipercarro da Ferrari também voltou à pista, também em Itália, mas em Imola para continuar o programa de testes, depois de ter realizado o primeiro Shakedown em Fiorano no início de julho. O protótipo de Maranello apareceu em pista com uma pintura camuflada para não revelar muito suas linhas e formas, mas revelando os seus faróis dianteiros.