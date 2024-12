WEC / IMSA: Genesis apresentou o seu ambicioso projeto

A Genesis, a marca premium do Hyundai Motor Group, lançou o seu programa para as corridas de resistência, Genesis Magma Racing, no Dubai, revelando o GMR-001, um protótipo LMDh baseado num chassis ORECA.

O automóvel estrear-se-á no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) em 2026 e competirá na classe GTP da IMSA em 2027. O GMR-001 combina os elementos de design caraterísticos da Genesis, desenvolvidos sob a direção de Luc Donckerwolke, e apresenta uma engenharia baseada no motor vencedor do WRC da Hyundai.

Os pilotos

A equipa, liderada por Cyril Abiteboul, irá operar a partir do Circuito de Paul Ricard, em França, e será parceira da IDEC Sport no European Le Mans Series para uma experiência inicial. Os antigos pilotos da Cadillac e da Porsche Pipo Derani e Andre Lotterer estão confirmados como os pilotos principais, com o apoio adicional de Logan Sargeant, Jamie Chadwick e Mathys Jaubert.

A Genesis planeia colocar em campo dois carros no WEC e no IMSA e iniciará os testes em meados de 2025. Este programa marca a entrada ambiciosa da Genesis nas corridas de resistência, combinando o design coreano e a experiência global em desportos motorizados.

WRC na incerteza

Embora não esteja inicialmente planeado, a Genesis está aberta à venda de protótipos GMR-001 a equipas privadas se o carro se revelar competitivo. A porta também está aberta a programa GT3, mas o foco continua a ser o projeto LMDh. Existe uma incerteza contínua sobre o programa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da Hyundai. Abiteboul afirmou que as decisões dependerão dos futuros regulamentos do WRC, que se espera sejam clarificados em breve, e sublinhou que os programas de carros desportivos e de ralis não são diretamente permutáveis. A prioridade da Genesis continua a ser estabelecer uma base bem sucedida de corridas de resistência antes de se expandir para outros desportos motorizados.

Programa pensado a longo prazo

Cyril Abiteboul, chefe de equipa da Genesis Magma Racing, sublinhou a dedicação a longo prazo da marca à fórmula Hypercar, com planos para competir até 2029.

“No WRC tivemos 12 anos de continuidade. Quando entramos em algo, fazemo-lo para que funcione e, em segundo lugar, com estabilidade. Sabemos que o desempenho leva tempo a desenvolver-se. Não estamos aqui para fazer uma coisa e passar para outra. Estamos aqui para ficar, para fazer um bom trabalho, para sermos competitivos e construirmos a narrativa. Se mudarmos o nosso programa todos os anos ou a cada dois anos, não construímos nada. Estamos a construir uma equipa de corrida em Paul Ricard, mudando as instalações da zona de Frankfurt para uma que se adapte melhor a este tipo de programa. Portanto, mudar mais de 200 pessoas, não se faz isso para um programa de curto prazo”.

O programa será implementado em duas fases, começando com dois carros no FIA WEC em 2026, antes de se expandir para o IMSA em 2027. O fundador da ORECA, Hugues de Chaunac, explicou que o facto de se concentrar primeiro no WEC está em consonância com o objetivo de alcançar o sucesso nas 24 Horas de Le Mans, uma corrida que exige pelo menos dois anos de preparação para ser dominada.

“Um dos pontos-chave do WEC são as 24 Horas de Le Mans, que é um dos maiores objectivos”, afirmou. “O sonho é ganhar Le Mans, por isso começar com o WEC faz sentido. Para ganhar Le Mans são necessários dois anos, no mínimo, para compreender tudo, pelo que é a escolha normal começar com o WEC no primeiro ano.”

Tecnologia e design de mãos dadas

A Genesis vê esta entrada nas corridas de resistência como um movimento estratégico para integrar o desporto motorizado com os seus objetivos de design e tecnologia. O programa é também uma oportunidade para inspirar um maior entusiasmo pelas corridas na Coreia do Sul. Luc Donckerwolke, diretor criativo do Hyundai Motor Group, revelou que as corridas de resistência foram escolhidas pelo seu equilíbrio entre inovação tecnológica e acessibilidade, com o objetivo de construir um forte legado cultural e desportivo. Manifestou a esperança de que este esforço desperte a paixão pelos desportos motorizados na Coreia do Sul e ajude a desenvolver uma nova geração de pilotos coreanos.

Os preparativos estão a avançar rapidamente, com as instalações a serem criadas no Circuito Paul Ricard e as decisões críticas, tais como as parcerias IMSA e a seleção de pilotos adicionais, marcadas para meados de 2025.

O coração do projeto

A Genesis revelou que a sua entrada no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) de 2026, o hipercarro GMR-001, será alimentado por um motor híbrido V8 twin-turbo derivado da tecnologia do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da Hyundai. O motor, desenvolvido pelo diretor técnico da Hyundai Motorsport, François-Xavier Demaison, baseia-se na comprovada unidade turbo em linha-quatro de 1,6 litros da Hyundai utilizada nos seus automóveis do WRC, aumentada para 3,2 litros para as corridas de resistência. Muitos componentes principais, incluindo os pistões e a câmara de combustão, permanecerão semelhantes, modificados para se adaptarem ao formato V8.

A decisão de utilizar uma evolução da tecnologia existente decorre do calendário apertado, com o programa aprovado em setembro de 2023 e a homologação do automóvel prevista para o final de 2024. A conceção de um motor à medida ou de um chassis Le Mans Hypercar (LMH) foi considerada impraticável dentro deste prazo. Em vez disso, a Genesis optou pelo formato LMDh e estabeleceu uma parceria com a ORECA para o chassis. Os trabalhos no motor V8 começaram antes da aprovação do projeto, com os testes marcados para fevereiro de 2025 e os testes em pista no verão.

Projeto a duas fases

A Genesis planeia uma entrada em duas fases, estreando-se no WEC em 2026 com a sua equipa interna Genesis Magma Racing, antes de se expandir para o IMSA SportsCar Championship em 2027 com uma equipa parceira. Cyril Abiteboul sublinhou a importância de uma equipa interna para o WEC para manter a supervisão direta durante o primeiro ano de competição do automóvel. A Genesis irá colaborar com a IDEC Sport em 2024, competindo na European Le Mans Series com um carro LMP2 como parte dos preparativos para a sua estreia no WEC, onde competirão Logan Sargeant, Jamie Chadwick e Mathys Jaubert enquanto Lotterer e Pipi Derani estarão diretamente envolvidos no desenvolvimento do carro.

A Genesis começou a explorar potenciais parceiros IMSA para 2027, com a Chip Ganassi Racing a ser apontada como candidata. A marca também indicou que está a considerar planos a longo prazo para futuros desenvolvimentos de chassis e motores, sinalizando a sua intenção de envolvimento sustentado nas corridas de resistência.