WEC/IMSA: Genesis aberta a produzir um GT3, mas falta um pormenor

A Genesis, a marca de luxo da Hyundai que recentemente anunciou a sua entrada nas corridas de resistência, está a considerar a possibilidade de desenvolver um carro GT3, mas está a dar prioridade ao seu programa LMDh por agora.

A Genesis planeia estrear-se no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) em 2026 com o carro GMR-001 LMDh, seguido de um programa no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar em 2027.

No evento de lançamento do LMDh no Dubai, o Diretor Criativo Luc Donckerwolke salientou que, embora o GT3 não esteja excluído, o foco imediato é estabelecer o sucesso nas corridas de protótipos. Donckerwolke referiu que a construção da identidade e organização da marca tem sido uma tarefa importante e que a prioridade atual é consolidar a sua presença nos desportos motorizados.

Cyril Abiteboul, chefe de equipa da Genesis Magma Racing, acrescentou que a marca não tem atualmente um carro de estrada adequado para um programa de GT3. Uma vez que os carros de GT3 são tipicamente baseados em supercarros ou grand tourers, a Genesis teria de conceber um modelo de estrada especificamente para corridas antes de entrar na categoria GT3.

“O principal no GT3 é que também tens de ter o carro de produção certo”, disse Abiteboul. “Sim, é aí que está a questão. Não queremos ir para lá com produtos abaixo do ideal ou produtos que não tenham sido concebidos para as corridas. Por isso, a questão que se coloca é: será que temos a vontade de fazer exatamente isso? Conceber um produto feito para as corridas com uma produção em massa, com uma variação para a estrada?”