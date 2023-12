WEC /IMSA: Ford apresenta mais cinco pilotos | AutoSport

A Ford anunciou mais cinco nomes que passarão a representar a marca americana. A Ford tem agora nove pilotos de fábrica para os vários campeonatos onde o Mustang GT3 vai tentar mostrar o seu valor.

Harry Tincknell, Joey Hand, Mike Rockenfeller e Dirk Mueller já estavam no projeto do Mustang GT3 e agora recebem a companhia de Christopher Mies, Frederic Vervisch, Ben Barker, Dennis Olsen e Andy Priaulx.

Mies junta-se a Tincknell e Rockenfeller no carro #64 , enquanto Vervisch fará equipa com Hand e Mueller no carro #65 nas próximas 24h de Daytona. Barker, entretanto, vai conduzir um dos LMGT3 da Proton Competition no WEC, enquanto Olsen e Priaulx aguardam confirmação dos seus programas.

A Ford tem trabalhado na evolução do seu program GT3 e iniciou uma série de cinco vídeos onde mostra os bastidores do trabalho feito. O primeiro episódio já saiu e pode ser visto no link abaixo fornecido: