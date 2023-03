WEC/IMSA, Filipe Albuquerque em duas frentes: “vai ser um fim de semana intenso” | AutoSport

Vai ser um fim de semana muito preenchido o de Filipe Albuquerque em Sebring. Para além de alinhar na jornada de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) com a United Autosports na classe LMP2, vai ainda disputar a segunda jornada do Weathertech Sportscar Championship da IMSA na mesma pista. Trabalho redobrado para o piloto português que já está habituado ao “Super Sebring” e determinada em ser bem-sucedido na mesma pista, com carros, equipas e companheiros de equipa diferentes.

A liderar o campeonato da IMSA Filipe, Ricky Taylor e Louis Deletraz vão sentar-se ao volante do Acura ARX-06 LMDh da Wayne Taylor Racing focados em dois objetivos: manter a liderança do campeonato e vencer a corrida. Filipe Albuquerque ainda não teve a felicidade de subir ao lugar mais alto do pódio na pista da Flórida: “Mas esse dia chegará e pode ser já este fim-de-semana. Fomos a equipa mais rápida nos testes nesta pista há 15 dias e isso é, claro, um indicador importante, mas não determinante. O que importa é a corrida e o desfecho final. O nosso carro é muito competitivo e como todos os outros ainda terá alguns problemas de juventude, mas estamos no caminho certo e isso deixa-nos confiante”, começou por referir. “Vai ser um fim-de-semana intenso, comprido e que vai obrigar a uma boa gestão física. Mas se no final, os objetivos forem cumpridos, está tudo certo”, rematou o piloto português.

A caravana do IMSA entra em pista amanhã, quinta-feira para as sessões de treinos livres. A qualificação fica reservada para sexta. E no sábado, dia 18 terá lugar as 12h de corrida que arranca às 14h10 (hora em Portugal continental).