WEC/IMSA: Ferrari deverá apresentar o seu novo LMH em junho | AutoSport

É uma das adições que mais entusiasmo tem provocado nos fãs de endurance. A Ferrari está de regresso a Le Mans e às corridas de longa duração e deverá apresentar o seu novo LMH em junho. Antonello Coletta, responsável pela divisão de SportsCar anunciou a data.

A Ferrari irá testar o seu novo protótipo em Fiorano, como é tradição e depois disso entrará numa fase de testes intensivos para ter tudo pronto para a estreia do seu novo carro em 2023.

“Vamos começar [a testar] com o novo hypercar, espero que em Junho ou Julho, e o novo carro GT3 mais ou menos no primeiro dia de Abril”, disse Coletta a Charles Bradley da Autosport esta semana. “Vamos começar na nossa pista em Fiorano – porque é tradição e é preciso um esforço mínimo para abrir as portas, ligar o motor e partir”, acrescentou o chefe do departamento de GT Attivita Sportive da Ferrari. “Posso simplesmente abrir a janela do meu escritório e assistir”, sorriu ele. “E depois disso, veremos. Os nossos técnicos já criaram um mapa do programa de testes”.

“O nosso projecto está a avançar muito rapidamente. É muito complicado, porque o LMH é mais complicado do que os LMDh, mas foi isto que escolhemos. Quando a Ferrari escolheu estar envolvida na classe superior, só podia estar em Le Mans Hypercar”, explicou ele. “Quando competimos numa categoria, é normal que o carro tenha de ser todo da Ferrari, todo o projeto está sob o controlo do nosso pessoal técnico. Com todos os carros envolvidos nesta categoria, acredito que o estilo será muito diferente entre eles. Penso que é importante para os fãs compreenderem muito facilmente o que é um Ferrari, um Peugeot, um Toyota”, acrescentou ele. “No passado, era difícil compreender as diferenças entre carros tão semelhantes. Em 2023 fará 50 anos desde a nossa última corrida em protótipos, na melhor e mais importante categoria”.