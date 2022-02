WEC/IMSA, Felipe Nasr: “Começamos com o trabalho de afinação” | AutoSport

Felipe Nasr esteve em Barcelona a fazer trabalho de preparação para a nova era do endurance. A Porsche esteve a testar o seu novo LMDh e o brasileiro não escondeu o entusiasmo das primeiras voltas na sua nova máquina:

“Estas foram as minhas primeiras voltas no carro LMDh – uma experiência fantástica. Embora o carro seja novo em folha, conseguimos percorrer muitos quilómetros. Isso foi ótimo e não deve ser subestimado. Pudemos até começar os trabalhos de afinação e testes de pneus. A minha impressão do veículo é positiva e deixo Barcelona com um sorriso. Estava ansioso por estas primeiras corridas. Agora tive a oportunidade de finalmente trabalhar com a equipa da Porsche Penske Motorsport. Foi uma experiência muito especial para mim e deixa-me entusiasmado por tudo o que virá no futuro”.