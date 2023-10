WEC/IMSA: Estreia de Romain Grosjean aos comandos do Lamborghini SC63 | AutoSport

Romain Grosjean concluiu o seu primeiro teste aos comandos do novo LMDh da Lamborghini durante três dias de desenvolvimento do SC63 em Almeria, antes da estreia competitiva na primeira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) no Catar.

A Lamborghini Squadra Corse e a Iron Lynx prosseguiram, na semana passada, com o desenvolvimento do SC63, completando um teste de três dias no Circuito de Almeria, em Espanha. O LMDh, que fará a sua estreia em competição na primeira ronda da temporada de 2024 do WEC em março, foi tripulado por Andrea Caldarelli e Romain Grosjean.

Com o objetivo de aferir a fiabilidade e os procedimentos da estrutura ao longo dos três dias, tanto a Squadra Corse, como a Iron Lynx, centraram-se em longos ‘stints’.

Foi utilizado um único chassis durante os três dias, assim se cumprindo o objetivo definido antes deste teste, de percorrer quase 2000 quilómetros. O teste também proporcionou aos técnicos da Squadra Corse e da Iron Lynx a oportunidade de simular a situação de Full Course Yellow, e as estratégias e procedimentos de recomeço em preparação para a próxima época.

Grosjean estreou-se no LMDh e iniciou o seu programa na tarde do primeiro dia, alternando com Caldarelli, dividindo em partes iguais, a distância percorrida durante o resto do teste.

“Foram três dias muito intensos, mas estou muito feliz por ter podido trabalhar com a equipa e com o carro em pista pela primeira vez”, afirmou Romain Grosjean. “O carro provou ser muito bom logo desde as primeiras voltas, e mal posso esperar por cumprir mais quilómetros nos próximos testes”, acrescentando que “o trabalho que foi feito antes da minha chegada foi muito bom e estou ansioso por saber mais sobre o carro”.

O programa de testes prosseguirá na Europa esta semana. Posteriormente, a equipa de testes da Lamborghini Iron Lynx rumará aos EUA, tendo em vista o processo de homologação por parte da IMSA e uma série de testes em circuitos norte-americanos.