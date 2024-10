WEC /IMSA: Dane Cameron, André Lotterer e Frédéric Makowiecki deixam a Porsche

A Porsche Penske Motorsport anunciou que três dos seus pilotos oficiais, Dane Cameron, André Lotterer e Frédéric Makowiecki, deixarão a equipa no final de 2024. Thomas Laudenbach, Vice-Presidente da Porsche Motorsport, agradeceu aos três pilotos as suas contribuições para o sucesso da Porsche com o 963 nas corridas de resistência.

“Gostaria de agradecer a Dane Cameron, André Lotterer e Frédéric Makowiecki pelo seu incrível trabalho ao longo dos últimos anos. Os três desempenharam um papel importante para podermos celebrar grandes sucessos com o Porsche 963 em ambos os lados do Atlântico – apenas no segundo ano de competição”, afirma Thomas Laudenbach, Vice-Presidente da Porsche Motorsport. “Competiremos em 2025 com um alinhamento alterado. A nossa equipa continua a estar entre os principais escalões das corridas de resistência a nível internacional. Além disso, continuamos a dedicar-nos à nossa iniciativa de grande sucesso, apoiando outro antigo Porsche Junior a subir ao topo da carreira. Ao longo das últimas épocas, Julien Andlauer impressionou-nos ao volante de todos os carros de corrida Porsche de Weissach. Ele merece esta promoção para a equipa de pilotos de fábrica”.

Frédéric Makowiecki, que está na Porsche desde 2014, tem desempenhado um papel fundamental como piloto de desenvolvimento e titular nos GT e nos Hypercar. Venceu várias corridas importantes, incluindo as 24 Horas de Le Mans de 2022 em GTE-Pro.

André Lotterer, que se juntou à Porsche em 2017 vindo do programa Audi LMP1, também brilhou, particularmente nos Hypercar. Atualmente, está na luta pelo título mundial de Hypercar com a Porsche no WEC.

Dane Cameron, campeão IMSA 2024, juntou-se à Porsche em 2023 após uma carreira de sucesso na IMSA. Continuará em 2025 com a AO Racing em LMP2.

A Porsche Penske Motorsport está a reestruturar o seu alinhamento de pilotos para a temporada de 2025 no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) e IMSA. Julien Andlauer foi promovido para a equipa de fábrica. Para o WEC, Michael Christensen e Andlauer irão conduzir o Porsche 963 n.º 5, enquanto Laurens Vanthoor e Kévin Estre irão pilotar o carro n.º 6. Outros pilotos juntar-se-ão para eventos importantes como as 24 Horas de Le Mans.

No IMSA, Matt Campbell e Mathieu Jaminet irão comandar o carro n.º 6, enquanto Felipe Nasr e Nick Tandy irão assumir o comando do n.º 7. Estre e Vanthoor irão apoiar corridas de resistência selecionadas.